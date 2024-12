City empata com o Crystal Palace e segue distante da liderança do Inglês

O Crystal Palace empatou em casa com o Manchester City em 2 a 2 neste sábado (07) em partida válida pela 15ª rodada da Premier League, no Estádio Selhurst Park. Os donos da casa terminaram o jogo com um jogador a mais em campo depois que Lewis levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com o resultado, o City se mantém entre os quatro primeiros colocados do campeonato e fica nove pontos atrás do líder Liverpool, enquanto o Crystal Palace permanece no meio da tabela.

A vantagem do líder ainda pode ser ampliada. O Liverpool, que enfrentaria hoje o Everton, teve sua partida adiada por conta das condições climáticas. A nova data ainda não foi divulgada.

Como foi o jogo

O Manchester City começou o primeiro tempo dominando. O time de Pep Guardiola teve a posse de bola na maior parte da primeira etapa, mas criou poucas chances claras de gol. O time do Crystal Palace foi mais efetivo e abriu o placar logo no início do jogo. Ao longo dos primeiros 45 minutos, soube trabalhar melhor a bola, apesar de não ter a maioria da posse, e levou mais perigo à área dos citizens. Somente aos 29 minutos, a equipe do City conseguiu o empate mesmo depois de ver o Palace criar boas jogadas.

No segundo tempo, o cenário se repetiu. O City teve a posse de bola, mas foi o Crystal Palace quem mais criou boas jogadas na área adversária. O destaque da equipe de Guardiola foi para Ruben Dias, que bloqueou as ações do rival na grande área. Mas, foi num escanteio cedido por Dias que o Palace fez o segundo gol e voltou a ter a vantagem no marcador. O City empatou com Lewis e voltou a criar chances de gol. No fim, porém, o jogador foi expulso depois de levar o segundo amarelo por entrada perigosa no adversário.

Lances de destaque

Muñoz abre o placar. Daniel Muñoz finaliza do com pé direito no lado esquerdo do gol depois de belo passe de Hughes em profundidade.

City tenta o empate. Logo após o primeiro gol, o City tenta empatar com finalização de Haaland. A bola para na cara do goleiro Ortega.

Haaland faz o primeiro do City. Cruzamento de Matheus Nunes, Haaland cabeceia do meio da área no ângulo; o goleiro Henderson se atrasou e não conseguiu chegar.

2x1. Depois de uma cobrança de escanteio quase perfeita, Hughes cruza e Lacroix coloca o Palace novamente à frente no placar.

City empata. Lewis sai na cara do gol depois de assistência de Bernardo e empata a partida. Jogada foi construída com bela troca de passes no meio campo, com participação de De Bruyne.

Ficha técnica

Crystal Palace 2 X 2 Manchester City

Premier League - 15ª rodada

Data e horário: 07 de dezembro de 2024, às 12h (horário de Brasília).

Local: Estádio Selhurst Park.

Arbitragem: Rob Jones.

Gols: Muñoz (4'/1ºT), Haaland (29/1ºT), Lacroix (11/2ºT), Lewis (22/2ºT).

Cartões amarelos: Lewis.

Crystal Palace: Henderson, Muñoz, Chalobah, Lacroix, Guéhi, Mitchell. Hughes, Lerma, Sarr, Eze (Devenny), Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Ortega Moreno, Walker, Dias, Gvardiol, Lewis, Gundogan, Bernardo, De Bruyne (Grealish), Savinho, Nunes, Haaland. Técnico: Pep Guardiola.