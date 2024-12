Cleber Xavier defende o 'craque' Neymar e comenta comportamento de Gabigol

Do UOL, em São Paulo

Cleber Xavier deixou de ser o eterno auxiliar de Tite para se dedicar a uma carreira própria como treinador. Mas nos últimos anos, conviveu com os principais jogadores do país quando esteve na comissão técnica da seleção brasileira e de grandes clubes. Assim, para ele, Neymar ainda é o melhor jogador do Brasil.

Ele acredita que o país ainda carece de novos craques do nível de Neymar, mas destacou talentos emergentes.

Neymar, mesmo lesionado, ainda é nosso maior craque. Há nomes promissores, como Vinícius Jr., Rodrygo e jovens como Estevão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo). O Brasil tem potencial, mas o processo de maturação dos jogadores precisa ser trabalhado melhor.

Sobre a situação de Neymar, Cleber acredita que o jogador pode retornar em alto nível, mas pede paciência. "Ele teve uma lesão muito séria. O importante é que ele se recupere bem no Al-Hilal em 2025. A seleção brasileira fez certo em dar tempo a ele. Torço muito para que Neymar esteja pronto para a próxima Copa do Mundo", destacou.

Ao relembrar as Copas de 2018 e 2022, Cleber Xavier defendeu o trabalho da comissão técnica. "Analisamos tudo detalhadamente após cada eliminação. As decisões foram bem estudadas. Perdemos para a Bélgica e Croácia em jogos nos quais fomos melhores, mas o futebol é assim. Não mudaria nada das decisões tomadas", concluiu.

Cléber destacou que a escolha dos jogadores para a seleção brasileira não envolve questões comportamentais. "A gente não teve problema com o Gabigol na seleção, ele sempre entregou o seu melhor em campo", explicou.

Ao ser questionado sobre o comportamento de Gabigol fora dos campos, ele reforçou que, em sua visão, a questão técnica e a capacidade de contribuir taticamente são mais importantes do que comportamentos extracampo. Ele também falou sobre a evolução de Gerson, que se destacou por sua força técnica, liderança e preparo físico.

Sobre seu estilo de treinador, Cléber detalhou que, em sua futura carreira, priorizará jogadores com "qualidade técnica, forte atenção e leitura de jogo". Ele enfatizou que, para o futebol moderno, a preparação física é essencial, assim como a capacidade de adaptação ao modelo de jogo e a intensidade necessária.