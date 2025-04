Iniesta relembra momentos da carreira e revela vontade de se tornar técnico

Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona e da Seleção Espanhola, relembrou momentos de sua carreira e, ainda, revelou ter vontade de se tornar técnico. Com 40 anos, o meia se aposentou em outubro de 2024, jogando no Vissel Kobe, do Japão.

"Um dia quero me tornar técnico. Ainda tenho tempo e sei que estou nos primeiros passos. Mas gosto muito da ideia", disse Iniesta ao jornal espanhol El Pais.

Entre 1996 e 2018 no Barcelona, o meia espanhol relembrou o início no clube catalão e revelou detalhes da saída. Iniesta foi o quarto jogador que mais vestiu a camisa blaugrana, com 674 jogos, atrás apenas de Messi, Busquets e Xavi.

"O futebol tem sido minha vida, minha paixão, o modo em que melhor pude me expressar e onde fui mais feliz. Amei o Barcelona desde que cheguei, mas tive que tomar uma difícil decisão. Nunca dá para saber se o próximo passo estará certo", disse.

"Eu podia ter tido uma estabilidade tranquila em Barcelona, mas quis continuar jogando. Por isso, fui ao Japão. Foi uma das mais maravilhosas e melhores surpresas que tive, tanto que fiquei lá por cinco anos", completou.

Além de ser um dos jogadores que mais atuou pelo Barcelona, Iniesta é um dos nomes mais condecorados da história do futebol. Pela Espanha, venceu duas Eurocopas e conquistou a Copa do Mundo de 2010, marcando o gol na vitória sobre a Holanda.

Pelo Barcelona, o meia conquistou 32 taças e só fica atrás de Messi, que conquistou 35. Entre os títulos, Iniesta conquistou nove Campeonatos Espanhóis, sete Supercopas da Espanha, seis Copas do Rei e quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clubes.