Cuca demostra insatisfação após do empate do Galo pela Sul-Americana: "Investimento questionável"

Na noite desta quarta-feira, o Atlético-MG chegou a abrir o placar, mas cedeu o empate para o Caracas-VEN, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O técnico Cuca demonstrou muita insatisfação com a igualdade no marcador, chegando até a questionar a forma como é investido o dinheiro no elenco do Galo.

"O tamanho do Atlético-MG é inquestionável, mas o investimento é questionável. Nós estivemos muito abaixo do elenco que temos. O elenco não é ruim, mas muitos também não jogaram. A atuação, quando você fala que foi ruim, o primeiro tempo sim. O segundo, não. No segundo, o ruim foi perder tantos gols embaixo do gol como a gente perdeu mais uma vez. De novo a gente esbarra nesse defeito que estamos tendo há algum tempo. E não tem remédio, a correção é trabalho", declarou Cuca.

Em seguida, Cuca admitiu a atuação ruim do Atlético-MG jogando fora de casa. Para ele, o adversário estava mais motivado que o normal para enfrentar um clube como o Galo.

"Nós começamos muito mal o jogo, num ritmo até abaixo do que o rival, que logicamente estava supermotivado por jogar contra nós, pela competição que está disputando. Não é o campeonato local que eles estão lá embaixo. Eles se preparam mais, se preservam mais para este jogo. Infelizmente não conseguimos vencer", disse o treinador do Atlético-MG.

Mesmo com o empate, o Galo é o líder isolado do Grupo H da Copa Sul-Americana, com cinco pontos em três jogos. Agora, o próximo compromisso do Atlético-MG é pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, os mineiros visitarão o Mirassol, às 18h30 (de Brasília).