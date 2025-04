Bia Haddad arranca virada, volta a vencer após 3 meses e avança em Madri

Bia Haddad encerrou sua pior fase da carreira com uma valente virada em sua estreia do Masters 1000 de Madrid e avançou à terceira rodada. A brasileira venceu a norte-americana Bernarda Pera, 81ª no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6 e 6/3 e 6/1, encerrando sua sequência de nove derrotas seguidas.

Número 19 do mundo, a tenista paulista se recuperou de um primeiro set ruim para arrancar a vitória em partida de quase 2h. Atropelada pela rival na primeira parcial, ela controlou os ânimos, reagiu na segunda parcial e depois deslanchou.

Bia voltou a passar da estreia após seis torneios seguidos. A brasileira havia perdido em seu primeiro compromisso nos WTA 500 de Stuttgart e de Mérida e nos Masters 1000 de Miami, Indian Wells, Dubai e Qatar —além dos tropeços pela Copa Billie Jean King.

Ela estava há três meses sem vencer jogos de simples. Seu último triunfo individual havia sido em 16 de janeiro, na segunda rodada do Australian Open, contra rival que estava em 86º no ranking. Bia segue no top 20 e é a brasileira mais bem colocada no ranking, apesar de seu começo de ano frustrante: são apenas três vitórias e dez derrotas em 2025.

Bia enfrenta na terceira rodada a suíça Belinda Bencic, atual 42ª colocada no ranking —por ser cabeça de chave número 16, a brasileira entrou direto na segunda rodada.

Apagão no primeiro set

Bia já começou a primeira parcial sendo quebrada, só confirmou dois serviços e pouco incomodou a adversária. Sem conseguir se impor na quadra, ela viu a norte-americana abrir larga vantagem. Pera não só levou todos os games em que sacou, como também freou e quebrou a brasileira.

A paulista até ensaiou reações, mas acabou atropelada. Ela teve o break point no quarto game, quando perdia por 3 a 1, e podia pressionar a rival, mas não conseguiu aproveitar a chance. A norte-americana explorou golpes no contrapé de Bia e ditou o ritmo do set inicial.

Reação no segundo

Bia voltou mais ligada e liderou todo o set. Ela teve o primeiro serviço e confirmou, assim como seu segundo, mas a norte-americana também pontuou em seus games de saque para deixar a parcial igualada nos primeiros quatro games.

A brasileira teve a primeira quebra do jogo no sexto game e na sequência abriu a vantagem de 5 a 2 —inédita para ela na partida. Pera diminuiu a vantagem, mas Bia sacu para o set e confirmou.

Valentia no set decisivo

Bia deu sequência à sua reação com quebra e serviço confirmado logo no início da última parcial. Dominante, ela envolveu a adversária, que passou a errar mais e não conseguiu acompanhar o ritmo da paulista.

A número 19 do mundo recuperou seu brilho com uma virada empolgante. Após amargar a pior sequência de derrotas no circuito profissional, a brasileira conseguiu reverter a desvantagem e voltou a avançar em um torneio.