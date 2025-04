Godoy Cruz x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Godoy Cruz enfrenta o Grêmio, às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas.

O Godoy Cruz está acima do Grêmio, por conta dos critérios de desempate. As duas equipes estão com 100% de aproveitamento no grupo. A equipe gaúcha terá a estreia do técnico Mano Menezes, sucessor de Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do Paramount+.

POSIÇÕES NA TABELA

Godoy Cruz - 6 pontos em 2 jogos - 1º lugar do Grupo D



Grêmio - 6 pontos em 2 jogos - 2º lugar do Grupo D

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Godoy Cruz: Petrolli; Jara, Mendoza, Ramussen e Meli; Altamira, Poggi, Fernández e Andino; Dupuy e Barrea



Técnico: Esteban Solari

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite



Técnico: Mano Menezes

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Francisco Gilabert, com os assistentes Alejandro Molina e Carlos Venegas. O VAR será conduzido por Franklin Congo.