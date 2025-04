Auxiliar do Fluminense explica utilização de reservas e valoriza empate pela Sul-Americana

Com um gol de Nonato nos acréscimos, o Fluminense arrancou um empate em 1 a 1 contra o Unión Española-CHI nesta quarta-feira, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. O Tricolor Carioca optou por enviar um time reserva para o Chile, nem o treinador Renato Gaúcho foi ao jogo. No seu lugar, esteve o auxiliar Alexandre Mendes, que explicou o motivo do Flu ter ido a partida com uma equipe reserva.

"Temos um elenco. Qualquer atleta que está dentro do elenco tem capacidade de jogar (como titular). Existe um grupo aqui, com um planejamento técnico e físico. Foi usado, dentro dele, uma decisão que pudesse favorecer os jogadores que não vinham atuando. Mesmo com a falta de entrosamento e do campo sintético, acho que foi uma decisão acertada", explicou o auxiliar do Fluminense.

Alexandre Mendes reconheceu que a equipe carioca não fez um bom jogo, mas enxergou um empate justo, comemorando o resultado fora de casa.

"Não fizemos uma boa partida, mas conseguimos um resultado justo. Fomos premiados pela nossa luta, não pelo jogo em si, mesmo assim, fomos premiados no final com um gol. Isso nos deu uma pontuação que dá para a gente pensar já numa classificação", analisou Alexandre Mendes.

Com o resultado, o Fluminense é o líder isolado do Grupo F da Copa Sul-Americana, com sete pontos em três jogos. O próximo compromisso do Tricolor de Laranjeiras é o clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O duelo é neste sábado, no Estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília).