Bahia x Atlético Nacional: Veja onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

O Bahia terá pela frente o Atlético Nacional-COL, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. O duelo será às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney +.

Os donos da casa podem assumir a ponta do grupo F em caso de vitória. O Bahia contou com o empate do Internacional na rodada. Só que o Atlético Nacional também mira a ponta da chave. Os colombianos vão tentar surpreender para ficarem em boa situação no grupo.

PONTUAÇÃO

Bahia - 4 pontos em 2 jogos - 2º lugar do grupo F



Atlético Nacional - 3 pontos em 2 jogos - 3º lugar do grupo F

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodriguez.



Técnico: Rogério Ceni

Atlético Nacional: Ospina; Castro, Arias, Tesillo e Salazar; Rivero, Campuzano e Asprilla; Arce, Sarmiento e Morelos.



Técnico: Javier Gandolfi

ARBITRAGEM

Mario Diaz de Vivar-PAR será o árbitro do confronto.