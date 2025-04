Alcaraz confirma lesão muscular e desiste do Masters de Madri

Maior nome desta temporada de saibro, Carlos Alcaraz anunciou que não disputará o Masters 1000 de Madri, diante de sua torcida, nesta semana. O espanhol, número três do mundo, alegou dois problemas físicos para tomar a decisão de não entrar em quadra no saibro madrilenho, um dos principais torneios neste período pré-Roland Garros.

A desistência, divulgada nesta quinta-feira, não surpreende a torcida. Já havia rumores de que ele não teria condições físicas de jogar em Madri desde a final do ATP 500 de Barcelona. No domingo, Alcaraz demonstrou certo desconforto físico durante a derrota para o dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 0.

O espanhol era o grande favorito ao título por vir de uma série de nove vitórias consecutivas e do troféu no Masters de Montecarlo, na semana anterior. A sequência de jogo, porém, parece ter desgastado o ex-número 1 do mundo. Ele disse que ainda não se recuperou do desconforto na parte superior da perna que sentiu na final de domingo. E ainda revelou um outro problema, na perna esquerda.

Alcaraz precisou de tratamento na perna durante sua derrota para Rune. Ele ainda não havia treinado em Madri e disse nesta semana que se sentia "bem", mas que estava aguardando os resultados dos exames médicos para saber se jogaria. O bicampeão de Madri (2022 e 2023) afirmou que os problemas físicos não devem impedir a sua participação em Roland Garros, o principal torneio de saibro do mundo, no fim de maio.

Sua estreia em Madri estava marcada para sábado, o que poderia dar tempo para uma eventual recuperação física. Longe das quadras nesta semana, ele perambulou pelas dependências do torneio madrilenho em seguidos eventos publicitários para divulgar o documentário lançado nesta semana pela Netflix sobre sua carreira.