À espera de treinador e com volta de Hugo Souza, Corinthians busca 1ª vitória na Sul-Americana

Ainda sem um treinador definido desde a demissão de Ramón Díaz, o Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Racing de Montevidéu, do Uruguai, em partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time do Parque São Jorge ainda busca a sua primeira vitória na competição continental.

Quem vai ficar à beira do gramado nesta quinta é Orlando Ribeiro, técnico do sub-20. Ele já havia comandado o time na vitória por 2 a 1 sobre o Sport, pelo Brasileirão, mas tinha presença incerta contra o Racing por causa de questões burocráticas, resolvidas junto à Conmebol no início da semana.

A diretoria do Corinthians tinha a expectativa de ter Tite no comando da equipe já contra o Racing. As partes haviam chegado a um acordo, mas o treinador desistiu da empreitada na terça, após ser acometido por uma forte crise de ansiedade durante a madrugada. Assim, o clube retomou as conversas com Dorival Junior, com quem iniciou tratativas antes da Páscoa, mas a negociação ficou em modo de "espera".

A grande novidade para o duelo com os uruguaios é o retorno do goleiro Hugo Souza. Depois de ficar mais de 20 dias afastado por causa de uma lesão na coxa direita, o jogador de 28 anos deve retomar a titularidade, que vinha sendo ocupada por Matheus Donelli.

"Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora estou muito feliz por retornar aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos também. Foi a primeira lesão que eu tive na carreira toda, a primeira vez que fico fora todo esse tempo, mas faz parte do futebol. Estou 100%", disse o goleiro.

Quem também retorna é o meio-campista Igor Coronado. Substituto imediato do lesionado Rodrigo Garro, pelo menos em teoria, o jogador não conseguiu ter sequências nas últimas semanas por causa de um trauma no ombro, mas já está plenamente recuperado. Existe a chance de o Corinthians levar a campo um time mesclando jogadores reservas e titulares.

O Corinthians soma apenas um ponto na Copa Sul-Americana e ocupa a terceira posição do Grupo C. O time brasileiro estreou com derrota por 2 a 1 para o Huracán, da Argentina, em casa, e vem de empate por 1 a 1, na Colômbia, com o América de Cali. Já o Racing perdeu os dois primeiros jogos e se vê em situação complicada na briga por uma vaga na fase de mata-mata.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X RACING-URU

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Angileri; Raniele, Carrillo e José Martínez; Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Orlando Ribeiro (interino).

RACING-URU - Amadé; Bueno, Monzón e Pinela; Pereira, Cáceres, Ramírez, Bosca e Ferreira; Severo e Da Silva. Técnico: Cristian Chambian.

ÁRBITRO - Guillermo Guerrero (EQU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).