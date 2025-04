Ex-Corinthians, Guerrero chega aos dez gols com a camisa do Alianza Lima

Paolo Guerrero, atacante peruano ex-Corinthians, tem se destacado no Alianza Lima. Aos 41 anos, o jogador reencontrou a boa fase no futebol peruano.

Segundo os dados do Sofascore, Guerrero marcou dez vezes em suas 21 partidas pelo Alianza Lima. Além disso, o atacante tem ótima eficiência. Ele converte 70% das chances claras e precisa de apenas duas finalizações no alvo para balançar as redes.

Além dos gols, Guerrero tem ótimos números nas ações ofensivas pela equipe peruana. O atacante venceu 56 duelos aéreos, sofreu dois pênaltis e deu uma assistência desde que chegou ao Alianza Lima.

Paolo Guerrero (41 anos) pelo Allianza Lima: ? 21 jogos (12 titular)

? 10 gols (!)

?? 1 assistência

? 112 mins p/ participar de gol (!)

? 70% conversão de chances claras (!)

? 40 finalizações (20 no gol!)

? 67 ações na área rival (!)

? 56 duelos aéreos ganhos (!)

? 20... pic.twitter.com/vMDXC6LKEF ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 23, 2025

No Alianza Lima desde agosto de 2024, Guerrero é uma das principais referências ofensivas da equipe. Junto com o ex-Palmeiras Barcos, também de 41 anos, o peruano forma forte dupla de ataque.

Na atual temporada, Guerrero marcou seis gols em nove jogos, sendo quatro pelo Campeonato Peruano e dois pela Libertadores.

Relembrado por sua passagem marcante no Corinthians, onde ganhou a inédita Libertadores e marcou o gol do título do bicampeonato mundial do Timão, o Alianza Lima é o décimo clube do atacante. O peruano também atuou por: Bayern-ALE, Hamburgo-ALE, Flamengo, Internacional, Avaí, Racing-ARG, LDU-EQU e César Vallejo-PER.