Jaqueline Amorim busca quarta vitória seguida no UFC e mira atletas ranqueadas

Jaqueline Amorim vive o melhor momento de sua carreira no Ultimate. Com três vitórias consecutivas no octógono, a manauara retorna à ação neste sábado (26), no UFC Kansas City, em duelo contra a compatriota Polyana Viana, que tenta se recuperar após duas derrotas seguidas.

O casamento da luta, inclusive, pode ter causado uma certa surpresa em parte dos fãs e especialistas que, talvez, esperassem ver Jaqueline frente a uma adversária ranqueada nesta altura da trajetória. Mas para a lutadora da American Top Team, o confronto com a 'Dama de Ferro' é mais um passo natural em sua caminhada dentro da organização.

"Eu esperava, sim, uma atleta ranqueada, mas eu sabia da possibilidade de fazer mais uma luta até eles me oferecerem alguém ranqueado. Então, não foi uma super surpresa. Mas acho que depois dessa luta, quem sabe eles me ofereçam uma atleta ranqueada", afirmou a manauara em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight.

Apesar do momento distinto das duas brasileiras, Jaqueline não subestima a rival. Com experiência no chão e conhecida pelo estilo agressivo, Polyana segue sendo um teste importante. Mas para a lutadora da American Top Team, o confronto com a compatriota é mais um passo natural em seu caminho em busca de um lugar no top 15 dentro da organização.

"Eu acredito que essa vitória me credencia para lutar com atletas ranqueadas. Eu ganhando bem nesse sábado, o próximo já é pelo ranking" analisou a atleta da ATT.

Lutas rápidas

Em nove vitórias como profissional de MMA, Jaqueline Amorim jamais precisou da decisão dos juízes para vencer. Todas as suas conquistas vieram pela via rápida - sendo sete por finalização e duas por nocaute técnico, com oito delas terminando no primeiro round.

A única vez em que saiu do octógono derrotada foi justamente em sua estreia no Ultimate, quando perdeu por decisão unânime para Sam Hughes, em abril de 2023, no UFC 287. Desde então, Jaqueline acumulou três vitórias seguidas, consolidando sua imagem como uma lutadora explosiva e perigosa no peso-palha (52 kg).

