Renato Paiva comenta derrota do Botafogo e diz que time de 2024 "não existe mais"

Nesta quarta-feira, o Botafogo perdeu para o Estudiantes por 1 a 0 em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Renato Paiva, pressionado por ter uma campanha de apenas duas vitórias nas últimas 14 partidas, comentou o resultado na Argentina.

Fim de jogo. Estudiantes 1 x 0 Botafogo. ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/Jzl0L1R4Vy ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2025

"Obviamente, sou o treinador, sou o responsável. Mas, de fato, estamos passando por uma fase muito estranha. As nossas oportunidades, mesmo sendo claras, não entram. Já as dos adversários, que por vezes nem são tão evidentes assim, acabam entrando. Isso tem nos penalizado bastante", afirmou Paiva.

O treinador também falou sobre o Botafogo da última temporada em relação ao atual, alegando que não é mais o mesmo time.

"O time já não existe, é outro. E, além disso, como explicar? Aos dois minutos, tivemos uma oportunidade flagrante: Artur cabeceia sozinho na área, e a bola vai por cima. Na segunda parte, novamente Artur tem uma bola no segundo poste para fazer o gol e não faz. Na terceira, Savarino acerta o travessão; a bola bate no chão e sai. No fundo, a questão passa um pouco por aí. Tem se repetido: criamos as chances, mas não convertemos", disse o técnico.

O Fogão soma três pontos na Libertadores sendo o terceiro colocado do grupo A, com uma vitória e duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 15ª colocação com cinco pontos.

Neste sábado, o compromisso da equipe será o clássico contra o Fluminense, no Nilton Santos. A partida será válida pela sexta rodada da competição, com o apito inicial marcado para às 21h (de Brasília).