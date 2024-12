Grupos, datas, formato: tudo o que você precisa saber sobre Super Mundial

O Super Mundial 2025 já teve dado seu pontapé inicial: nesta quinta (5), os 32 times participantes foram distribuídos em oito grupos e já sabem seus adversários na fase inicial. Quando começa? Qual é o formato? O UOL separou tudo o que você precisa saber sobre o torneio.

Quando começa?

O início está marcado para o dia 15 de junho, e a final ocorre no dia 13 de julho. O calendário brasileiro será paralisado durante a competição.

Onde vai ser?

Os EUA sediarão o Super Mundial em 12 estádios diferentes. São eles: Hard Rock Stadium (Miami), Lumen Field (Seattle), Rose Bowl (Los Angeles), Camping World (Orlando), Inter&Co (Orlando), Mercedes-Benz (Atlanta), Geodis Park (Nashville), Bank of America (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Audi Field (Washington), Lincoln Financial Field (Philadelphia) e Metlife Stadium (Nova York)

Quem participa?

O torneio reunirá 32 times, incluindo quatro brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os outros 28 participantes são: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha), PSG (França), River Plate (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madri (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália), RB Salzburg (Áustria), Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Espérance (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (EUA).

Como é o formato?

O Super Mundial terá o mesmo formato da última Copa do Mundo: as equipes se enfrentam dentro da chave uma vez, e as duas melhores avançam ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.

Quais são os grupos?

A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

B: PSG, Atlético de Madri, Botafogo e Seattle Sounders

C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica

D: Flamengo, Esperance, Chelsea e León

E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milão

F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns

G: Manchester City, Wydad AC, Al Ain e Juventus

H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e RB Salzburg

Já tem ingresso disponível?

Ainda não há data para o início da venda de ingressos. Os torcedores interessados, porém, já podem se cadastrar no site oficial da Fifa.