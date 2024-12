Firmino no Corinthians? 'Coloquei em oração', diz atacante

Do UOL, em Jeddah (Arábia Saudita) *

O atacante Roberto Firmino, campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool e hoje no Al-Ahli, da Arábia Saudita, voltou a falar sobre jogar no Corinthians.

O que aconteceu

O atacante, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, confirmou o desejo de defender o Corinthians quando voltar ao Brasil. "Eu coloquei em oração e quando o Senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, (vai acontecer)."

"O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado no meu coração. Mas meu foco hoje está aqui, tenho mais um ano e meio de contrato". Ele chegou ao Al-Ahli em junho de 2023, em um contrato de três anos.

O jogador diz que acompanha os jogos do Corinthians e elogiou o desempenho da dupla Memphis e Yuri Alberto. "Tem sido uma benção".

Firmino também falou em voltar para a seleção brasileira: "Estou longe da América do Sul, mas ainda acredito. Vou dar meu melhor e, estando bem no clube, você é visto. Se a oportunidade aparecer, estou preparado".

Em uma temporada, Firmino superou banco

Roberto Firmino, do Al-Ahli, da Arábia Saudita Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

O brasileiro foi reserva em parte de seu primeiro semestre na SPL, a Liga Saudita. Ele marcou três gols em sua estreia, mas depois o rendimento caiu e ele passou oito partidas como reserva.

O jogador só voltou ao time titular do técnico Matthias Jaissle quando foi deslocado para a posição de meia-atacante. A vaga de centroavante do clube foi preenchia pelo saudita Feras Al-Buraikan, na temporada passada, e pelo jamaicano Ivan Toney, na atual.

"Na Alemanha e na Inglaterra eu tive também dificuldades no primeiro ano, principalmente com clima e cultura. Aqui não foi diferente e precisei de alguns meses. Passei um momento de dificuldade, mas foi para meu crescimento. Agora, está tudo bem e estamos felizes".

O Al-Ahli, de Firmino, é atualmente o sexto colocado no Campeonato Saudita, 13 pontos atrás do líder Al-Ittihad.

* O repórter viaja para a Arábia Saudita a convite da Liga Saudita de Futebol