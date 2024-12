Rodrigo Caio admite indefinição sobre futuro no Grêmio

Contratado após uma série de problemas físicos, o zagueiro Rodrigo Caio ainda não sabe se continuará no Grêmio em 2025, já que seu contrato termina no fim do ano. Após o duelo contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão 2024, o defensor falou sobre as suas perspectivas de futuro.

"Fico feliz por mais esse jogo. Vim para ajudar, não tive as oportunidades que esperava, e entendo. A gente sabe da concorrência e da qualidade dos zagueiros. Quando tive chance, tentei aproveitar da melhor forma", comentou, em entrevista publicada pelo GZH.

Rodrigo Caio revela que não teve nenhum contato com a diretoria gremista para tratar sobre a renovação de contrato. Agora, sua prioridade é deixar a melhor impressão possível no último jogo da temporada, contra o Corinthians.

"Criei uma identificação boa aqui, o grupo é muito bom, qualificado. Fiz grandes amigos aqui, já conhecia grande parte dos atletas por jogar junto ou contra. Minha família está super adaptada. Mas sei que não depende só de mim", disse o atleta, revelado no São Paulo.