Faltavam 10min para Botafogo ser campeão: a cronologia da briga pelo título

O Botafogo esteve a 10 minutos de conquistar o título do Brasileirão de 2024 na última quarta-feira (4) e quebrar um jejum de 29 anos sem conquistar a competição. O gol de Estêvão, que garantiu a vitória ao Palmeiras sobre o Cruzeiro, manteve o time paulista vivo e levou a decisão para a última rodada, no domingo (8).

Quase teve grito de campeão

O Botafogo começou fazendo a sua parte. O Glorioso abriu o placar logo aos 4 minutos do jogo contra o Internacional e, com o empate do Palmeiras, estava conquistando o título.

O cenário ficou melhor ainda quando Matheus Pereira abriu o placar para o Cruzeiro contra o Palmeiras. O gol do meia pareceu encaminhar ainda mais a conquista.

O Palmeiras buscou o empate, virou próximo dos acréscimos (2 a 1) e segue sonhando. A vitória manteve a diferença entre as equipes em três pontos. Se vencer o Fluminense e se o Botafogo perder para o São Paulo no domingo, o time paulista conquistará o tricampeonato consecutivo.

Foram apenas 10 minutos entre o gol salvador de Estêvão e o apito final da vitória do Botafogo sobre o Internacional por 1 a 0. Não fosse o brilho da joia palmeirense em cobrança de falta, o time carioca terminaria a noite campeão.

Minuto a minuto da luta pelo título

21h30: Começou no Mineirão. Cruzeiro e Palmeiras começaram a disputar a partida pela penúltima rodada do Brasileirão. [sem campeão]

21h31: Começou no Beira-Rio. A bola começou a rolar na partida entre Internacional e Botafogo. [sem campeão]

21h36: Gol do Botafogo! Após jogada ensaiada de escanteio, Savarino emendou um voleio da entrada da área e abriu o placar para o Botafogo contra o Inter aos quatro minutos de jogo. [Botafogo campeão]

22h16: Fim do primeiro tempo no Mineirão. Anderson Daronco apitou o fim do primeiro tempo no Mineirão. Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras. [Botafogo campeão]

22h19: Fim do primeiro tempo no Beira-Rio. Ramon Abatti Abel encerrou o primeiro tempo com vitória parcial do Botafogo por 1 a 0. [Botafogo campeão]

22h33: Rolou a bola no segundo tempo no Mineirão. Cruzeiro e Palmeiras começaram os 45 minutos finais. [Botafogo campeão]

22h36: Bola rolando também no Beira-Rio. Os 45 minutos finais começaram para Internacional e Botafogo. [Botafogo campeão]

22h39: Gol do Cruzeiro! Matheus Pereira recebeu pelo lado direito da área e finalizou no cantinho para abrir o placar. Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras. [Botafogo ainda mais campeão]

22h48: Gol do Palmeiras! Maurício ficou com a bola na entrada da área e finalizou. Ela desviou, passou por baixo de Cássio e entrou. Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras. [Botafogo campeão]

23h17: Golaço do Palmeiras! Estêvão cobrou falta com categoria e mandou no ângulo direito de Cássio para virar para o Verdão. Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras [sem campeão]

23h24: Acabou no Mineirão. O Palmeiras, de virada, venceu o Cruzeiro por 2 a 1. [sem campeão]

23h27: Fim de jogo no Beira-Rio. O Botafogo resistiu à pressão do Internacional e venceu o adversário por 1 a 0. [sem campeão]

Como está a tabela

Botafogo - 76 pontos (22 vitórias) Palmeiras - 73 pontos (22 vitórias)

Cenários para a última rodada

O Botafogo será campeão se não perder para o São Paulo. A partida será disputada no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

O Palmeiras será campeão se vencer o Fluminense e se o Botafogo perder para o São Paulo. O Alviverde recebe o Fluminense, no Allianz Parque, no mesmo dia e horário do jogo do outro candidato ao título.