Criciúma está rebaixado à Série B, e Bragantino pode rebaixar um grande

Nesta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, após as vitórias de Fluminense e Red Bull Bragantino sobre Cuiabá e Athletico-PR, respectivamente, o Criciúma está matematicamente rebaixado para a Série B. Dentre as equipes que ainda correm risco de rebaixamento, se encontra o próprio Bragantino, que pode ser o responsável por rebaixar um grande clube na reta final da competição.

Ao longo das 37 rodadas, a equipe catarinense somou apenas 38 pontos. No período, foram nove vitórias, onze empates e 17 derrotas. Com o rebaixamento decretado, o Criciúma se junta a Atlético-GO e Cuiabá, ambos com 30 somados até o momento, e o Z4 fica com apenas uma vaga em aberto.

Red Bull Bragantino, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG são as equipes que ainda correm risco de queda à Série B. Ao superar o Athletico-PR na Ligga Arena, também nesta quinta, o RB Bragantino deixou a 17ª posição em aberto para a última rodada do Brasileirão. Agora com 41 pontos, o Massa Bruta possui um somado a menos que o Furacão (42), dois em relação ao Tricolor (43) e três de diferença para o Galo (44).

Para se salvar no próximo domingo, às 16h (de Brasília), a equipe paulista deve derrotar o já rebaixado Criciúma no Heriberto Hulse. Enquanto isso, Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam na Arena MRV, e o Fluminense visita o Palmeiras, no Allianz Parque.

Um empate é o suficiente para que o Tricolor das Laranjeiras garanta sua permanência na Série A. Isso porque a pontuação máxima que o Bragantino pode atingir é de 44 pontos, mas, com duas vitórias a menos, o mesmo ficaria atrás pelo critério de desempate.

Já para o Athletico-PR, uma vitória seria ideal para não depender de outros resultados, pois ficaria à frente do próprio Atlético-MG, que soma 44. De outro lado, o Galo só precisa de um empate.