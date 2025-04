Palmeiras x Cerro Porteño: veja informações e prováveis escalações do jogo da Libertadores

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo está marcado para acontecer no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília).

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem de duas vitórias seguidas, sendo uma na estreia do torneio continental, o 3 a 2 sobre o Sporting Cristal, no Peru, e uma por 2 a 1 diante do Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Enquanto do outro lado, o time paraguaio, em seu último compromisso pelo campeonato nacional, perdeu por 1 a 0 do Libertad. Já na estreia na Libertadores, o Cerro conquistou uma vitória, por 4 a 2, de virada, sobre o Bolívar, em casa.

Cerro Porteño e Palmeiras têm três pontos e ocupam o primeiro e segundo lugar, respectivamente no Grupo G. Sendo assim, o duelo é uma disputa direta pela liderança da chave.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira pode ter os retornos do meia Mauricio e do lateral direito Marcos Rocha, que estão em processo de transição física depois de se recuperarem de cirurgia no ombro direito e lesão na coxa esquerda, respectivamente. Richard Ríos, desfalque contra o Sport, por pancada no joelho direito, também deve retornar ao time.

Por outro lado, Paulinho, que começou a transição física depois de tratar uma cirurgia na perna direita, deve seguir como baixa, assim como Mayke (lesão na coxa esquerda) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo).

Do lado do Cerro Porteño, o técnico Diego Martínez terá o desfalque do atacante Sergio Araujo, que recebeu multa e foi afastado do elenco após ação de indisciplina. O clube paraguaio avalia, inclusive, ações mais severas, como rescisão de contrato em caso de reincidência.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 9 de abril de 2025, quarta-feira



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (COL)



Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)



VAR: Carlos Orbe (ECU)

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Micael (Murilo) e Gustavo Gómez; Lucas Evangelista, Richard Ríos (Emiliano Martínez), Raphael Veiga e Piquerez; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO: Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Jorge Morel e Matías Pérez; Guillermo Benítez, Piris da Motta, Gastón Giménez e Carrizo; Gabriel Aguayo e Jonathan Torres



Técnico: Diego Martínez