Neymar volta a responder Neto e exibe coleção de itens do Batman nas redes

Neymar voltou a responder o Craque Neto nas redes sociais após ser criticado pelo apresentador por ter usado uma camiseta do super-herói no vestiário do Santos no último domingo (6).

O que aconteceu

Como resposta, Neymar exibiu uma coleção de itens do Batman, como um relógio. O jogador santista postou uma sequência de stories nesta segunda-feira (8), todos relacionados ao super-herói.

O Neymar ta parecendo um adolescente respondendo o Neto assim kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/rFKTSVQ96e -- PES MIL GRAU (@Pesgrau) April 8, 2025

A postagem é uma resposta a Neto, que disparou contra Neymar após ele aparecer vestido com roupas temáticas do Batman na preleção do Santos, antes do empate contra o Bahia, domingo (6), na Vila Belmiro. Machucado, ele desfalcou o time mais uma vez.

O Batman está no Santos. E o Robin? Daqui a pouco é a Mulher Biônica, o Cyborg, o Fantasma, a She-Ra? Vocês ficam pagando pau para Neymar. O cara foi de Batman, não levou o Robin, não levou a Mulher Maravilha Craque Neto, no programa "Os Donos da Bola"

Nesta terça, Neto voltou a provocar o jogador santista com o mesmo tema. O programa "Os Donos da Bola" exibiu uma arte com itens sobre os '30 últimos dias de Neymar'. Kings League, Festa em Mangaratiba, Poker, Carnaval, Assistente técnico e Batman estão entre os itens com 'check', enquanto Gols e Assistências aparecem com um "X".

Imagem: Reprodução/TV Bandeirantes

Neto e Neymar já haviam trocado farpas na semana passada. O apresentador criticou a postura do camisa 10 fora de campo, enquanto o atacante santista chamou o corintiano de 'falastrão da TV brasileira'.

Neymar voltou hoje a fazer um treino completo pelo Santos após um mês. Ele foi a campo e trabalhou normalmente com os companheiros pela manhã, no CT Rei Pelé. Ele retorna ao time diante do Fluminense, domingo, no Maracanã.