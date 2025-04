Libertad vence e se isola na liderança do grupo do São Paulo na Libertadores

O Libertad recebeu o Talleres pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no Estádio La Huerta, e venceu por 2 a 0. Iván Franco e Adrián Alcaraz balançaram as redes para a equipe mandante, que apesar de líder do Grupo D, pode ser ultrapassada pelo São Paulo nesta rodada.

Com a vitória, o Libertad chegou aos seis pontos, na primeira colocação da chave, mas pode perder a ponta em caso de triunfo por três gols do Tricolor paulista, que se encontra com três somados e receberá o Alianza Lima no Morumbi. Já o Talleres, com a derrota, permaneceu com nenhuma unidade, na quarta posição.

O Libertad volta aos gramados nesta sexta-feira, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Nacional, pela 13ª rodada do Campeonato Paraguaio. No domingo, às 20h15, o Talleres visita o River Plate, no Monumental de Nuñez, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Libertad aos oito minuto do primeiro tempo. Ao receber na área, Ivan Fránco emendou finalização forte, de primeira, e marcou para os mandantes.

Aos 11 minutos da etapa complementar, os paraguaios aumentaram a diferença. Em jogada e cruzamento pela direita, Adrián Alcaraz se antecipou ao marcador na área e desviou para balançar as redes.