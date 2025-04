Piquerez exalta sequência do Palmeiras e projeta jogo contra o Cerro pela Libertadores: "Clima diferente"

Piquerez tem tido boa sequência no Palmeiras desde que retornou de lesão no joelho. Nos dois últimos jogos, o uruguaio converteu um pênalti em cada um deles e foi decisivo para o triunfo alviverde em ambas situações. Antes do duelo contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, o lateral esquerdo exaltou a sequência do time comandado por Abel Ferreira.

Além de citar a confiança coletiva, falou também sobre a individual com as conversões das penalidades. Além disso, celebrou o retorno à seleção uruguaia, como ocorreu na última data Fifa de março.

"Começar a ter essa sequência de vitórias é muito bom para o time, sobretudo para a confiança. Sabemos que há muitos jogos pela frente em pouco tempo, então é bom ter esta sequência. É muito importante para a confiança individual, no meu caso, pelos gols, e para o elenco também, a confiança da vitória. É bom para chegar no outro dia ao trabalho com outra cara, de outra forma. Esse é o espírito e esperamos continuar assim", declarou.

"Foram seis, sete meses de lesão, muito difíceis para mim. Então, voltar a ser chamado pela seleção depois dessa volta é muito satisfatório e me deixa muito orgulhoso e feliz de poder estar defendendo meu país, na minha casa. Estou muito feliz e espero que possa continuar por esse caminho", seguiu.

O Palmeiras estreou na Libertadores na última semana e conquistou uma vitória, fora de casa, por 3 a 2, sobre o Sporting Cristal, do Peru, em Lima. Agora, o Alviverde fará sua estreia em casa diante de sua torcida. Piquerez fez uma breve análise do que o Verdão espera do adversário.

"Sabemos que o Cerro e os times do Paraguai se caracterizam por serem defensivos, são muito fortes nos duelos individuais, tanto defensivos como ofensivos. Eu acredito que eles vêm aqui um pouco fechados contra nós, vão jogar como visitantes, então eu penso que vão jogar perto do gol deles e esperar um contra-ataque para fazer gol. Temos de estar preparados com o nosso jogo e, da nossa maneira, tentar ganhar o jogo", revelou.

Para o duelo, o Allianz Parque terá capacidade reduzida devido à montagem da estrutura de um palco em frente ao Gol Norte. Esse fator, porém, de acordo com Piquerez, não irá atrapalhar o clima do estádio. A bola rola para Palmeiras e Cerro Porteño, nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

"A verdade é que é um ambiente especial, um clima diferente. Contamos com o apoio de todos os nossos torcedores. Sabemos que o Gol Norte estará fechado, mas, quando o estádio está lotado, a gente sente todo mundo vibrando para o mesmo lado em busca dos três pontos", finalizou.