Ex-Corinthians, Carlos Augusto dá assistência em jogo decisivo e se firma na Inter de Milão

O lateral-esquerdo Carlos Augusto vem ganhando cada vez mais notoriedade na Inter de Milão. O jogador, revelado pelo Corinthians, foi o autor da assistência para o gol da vitória dos italianos contra o Bayern nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Carlos teve uma atuação segura nesta terça, com 45 ações com bola, três cortes e uma interceptação realizada. Aos 43 minutos do segundo tempo, o brasileiro avançou pelo lado esquerdo e conduziu a bola até a linha de fundo, onde encontrou um passe preciso para Frattesi, que empurrou a bola para as redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Augusto (@carlos.augusto99)

Nos últimos seis jogos em que atuou como titular pela Inter de Milão, Carlos Augusto possui ótimos números. O lateral ganhou cinco jogos e empatou um, além de ter marcado um gol e ter distribuído três assistências.

Quando já atuava pela Inter, Carlos Augusto foi convocado pela Seleção Brasileira para os jogos contra Argentina e Colômbia, em novembro de 2023, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil perdeu os dois confrontos e o lateral não atuou mais com a amarelinha.

Pelo Corinthians, que o revelou em 2018, Carlos Augusto disputou 37 jogos e marcou um gol. O lateral foi campeão de dois Campeonatos Paulistas, em 2018 e 2019.