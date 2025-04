Herói do Arsenal, Rice nunca havia feito gol de falta e é odiado por país

Declan Rice anotou dois golaços de falta e comandou o massacre do Arsenal sobre o Real Madrid, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Os Gunners venceram o confronto por 3 a 0.

Quem é Declan Rice?

Declan Rice tem 26 anos e nasceu em Londres, na Inglaterra. O volante é nome frequente nas convocações da seleção inglesa.

Mas ele nem sempre foi inglês. Durante toda a base, Rice atuou pela seleção da Irlanda por ter dupla nacionalidade e só passou a jogar pela Inglaterra quando se tornou profissional. A decisão não caiu bem. O volante é alvo de críticas, vaias e considerado 'inimigo' dos irlandeses em jogos entre as duas seleções.

Declan Rice, jogador do Arsenal, já defendeu a seleção da Irlanda Imagem: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Ele já foi carrasco da Irlanda. Em jogo entre as duas seleções pela Liga das Nações no ano passado, o volante marcou um dos gols do triunfo inglês e evitou comemorar.

Rice é a contratação mais cara da história do Arsenal. O volante passou pela base do Chelsea e se profissionalizou pelo West Ham. Foram seis anos nos Hammers até que ele foi comprado pelos Gunners, em 2023, por 105 milhões de libras (R$ 750 milhões à época).

Os dois golaços de falta desta terça foram os primeiros do volante deste jeito na carreira. Homem das bolas paradas do Arsenal, ele nunca havia vencido um goleiro adversário em cobranças.

Rice tem 94 jogos disputados pelo Arsenal. O volante soma 14 gols marcados e 17 assistências feitas.

Arsenal perto da semifinal

O Arsenal atropelou o Real Madrid por 3 a 0 nesta terça-feira. A equipe inglesa pressionou desde o começo do jogo, mas só conseguiu abrir o placar na etapa final.

Rice marcou os dois primeiros gols. Em ambos, ele cobrou falta com precisão no canto direito de Courtois. A primeira passou por fora da barreira e fez curva impressionante, e a segunda morreu no ângulo do goleiro belga.

Merino fechou a conta em boa jogada. Ele recebeu passe de Lewis-Skelly e bateu no cantinho.

O Arsenal pode perder por até dois gols de diferença para avançar à semifinal. A partida de volta será disputada no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília), da próxima quarta-feira.