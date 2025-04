Flamengo x Central Córdoba: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Flamengo vai receber nesta quarta-feira o Central Córdoba, da Argentina, pela segunda rodada do grupo C da Libertadores. O duelo será o primeiro do Rubro-Negro no Maracanã na edição de 2025 da competição continental. A bola vai rolar a partir das 21h30, no horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR



O duelo entre Flamengo e Central Córdoba pela Libertadores terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

Única equipe do grupo a vencer na primeira rodada, por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela, o Fla se isolou na ponta da tabela com três pontos. O Central Córdoba, por sua vez, recebeu a LDU-EQU e ficou num empate sem gols. Argentinos e equatorianos dividem o segundo lugar com um ponto cada.

Uma vitória em casa deixará a equipe de Filipe LuIs em uma boa condição antes do confronto que promete ser o mais difícil da fase de grupos, diante da LDU na altitude de 2.850 metros de Quito, no próximo dia 22 de abril.

Mas a Libertadores não é a única preocupação do treinador rubro-negro, já que no próximo domingo a equipe estará em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Em vista disso, e para preservar os atletas, alguns nomes podem iniciar a partida no banco de reservas, como Arrascaeta, que retornou de lesão no último domingo, contra o Vitória. Já Bruno Henrique e Gonzalo Plata, que entraram em campo no segundo tempo no Barradão, podem ser titulares.

Estreante na Libertadores, o Central Córdoba é o sexto colocado no Campeonato Argentino, com 18 pontos em 12 partidas disputadas, somando cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O time, que fará sua primeira partida no Maracanã, vem de derrota para o Unión Santa Fé, fora de casa, no último domingo.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA X CENTRAL CÓRDOBA-ARG



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 9 de abril de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Claudio Urrutia (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique e Plata



Técnico: Filipe Luis

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Abascia, Galván e Rivero; Moyano, Florentín, Iván Gómez, Heredia, Angulo e Cufré; Perelló



Técnico: Omar de Felippe