Botafogo sofre, mas supera o Carabobo e vence a primeira pela Libertadores

Derrotado na primeira rodada da Libertadores, o Botafogo se recuperou ao vencer o Carabobo, da Venezuela, na noite desta terça-feira. Jogando no Engenhão, o Alvinegro fez 2 a 0 com Patrick de Paula, cobrando falta, e Matheus Martins.

A equipe carioca pressionou bastante em busca do gol, mas seguidas falhas de seus homens de frente não permitiram ao time alcançar a vitória antes dos minutos finais. Com o resultado, o Fogão respira na tabela e soma os primeiros três pontos. Agora, o time se encontra em segundo, atrás do Estudiantes, que apresenta a mesma quantidade, mas com saldo de gols superior e uma partida a menos. O Carabobo, por sua vez, seguiu em último, ainda sem pontos.

O Botafogo voltará a atuar pela Libertadores somente no dia 23 de abril, quando visitará o Estudiantes, em La Plata, na Argentina. Antes, disputará três rodadas do Brasileirão, contra Bragantino, no próximo sábado, São Paulo e Atlético Mineiro.

O primeiro tempo no Engenhão foi movimentado, mas sem gols. O Botafogo pressionou e teve bom volume ofensivo, enquanto o Carabobo jogava fechado e buscava os contra-ataques em velocidade.

Aos oito minutos, o Fogão quase abriu o placar num lance incrível. Artur dominou na ponta direita e levantou no segundo pau, onde Mastriani estava posicionado. O zagueiro Neira tentou interceptar, mas cabeceou em direção ao próprio gol e acertou a trave.

O Botafogo dominou a posse de bola e criou muitas oportunidades de gol, mas a pontaria não estava afiada. Aos 12, Savarino mandou um balaço da intermediária, o goleiro Bruera rebateu nos pés de Santiago Rodríguez, que isolou a bola. Dois minutos depois foi a vez de Mastriani finalizar para fora após bobeira do defensor venezuelano.

Artur foi outro que teve a chance da conclusão de dentro da área mas mandou à esquerda da meta de Bruera, aos 37.

O segundo tempo começou com mais um lance incrível do ataque alvinegro. Barboza lançou Artur na lateral da área pela direita, o camisa sete penetrou e cruzou na pequena área. Mastriani, livre na frente do gol, não conseguiu acertar o cabeceio e mandou para fora.

O Carabobo levou perigo aos 20 com Pérez, que recebeu de Cañozales perto do bico esquerdo da área e acertou um chutaço de canhota no travessão de Jhon.

O sofrimento alvinegro terminou aos 42 minutos. Patrick de Paula cobrou falta de longe, bateu forte e contou com um desvio na zaga para tirar o goleiro Bruera da jogada e abrir o placar.

O time de Renato Paiva ainda teve tempo para ampliar nos acréscimos. Em jogada pela direita, Savarino recebeu de Patricjk de Paula e trombou com a zaga. Matheus Martins aproveitou a sobra, avançou pela direita e bateu direto para fechar o placar no Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA 2 X 0 CARABOBO-VEN

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 8 de abril de 2025 (Terça-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Guillermo Guerrero (Equador)



Assistentes: Cristian Lescano (Equador) e Dennys Guerrero (Equador)



VAR: Franklin Congo (Equador)



Gols:



BOTAFOGO: Patrick de Paula, aos 42, Matheus Martins, aos 52 min do 2º tempo

BOTAFOGO: Jhon, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, Jair e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Patrick de Paula) e Jefferson Savarino; Santiago Rodríguez (Matheus Martins), Artur e Gonzalo Mastriani (Rwan Cruz)



Técnico: Renato Paiva

CARABOBO: Lucas Bruera, Pablo Bonilla, Ezequiel Neira (Aponte), Norman Rodríguez e ; Gustavo González, Matías Núñez, Carlos Ramos (Congo) e Juan Pérez; Berríos (Londoño) e Cristian Cañozales



Técnico: Diego Merino