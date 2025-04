Grêmio vence Atlético Grau e segue 100% na Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio recebeu o Atlético Grau na Arena do Grêmio e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Matías Arezo e Cristian Oliveira.

Com o resultado positivo, a equipe gaúcha emendou o segundo triunfo na competição e chegou a seis pontos, na liderança do Grupo D. Porém, o Grêmio pode perder a ponta caso o Godoy Cruz vença o Sportivo Luqueño por dois ou mais gols de diferença nesta noite. O Atlético Grau, por sua vez, seguiu em último, ainda sem pontos.

O Grêmio retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Flamengo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Já o Atlético Grau encara o Alianza Huanuco na quinta-feira (17), às 22h, no Estádio Heraclio Tapia. O jogo é válido pela nona rodada do Campeonato Peruano.

O primeiro gol do Grêmio saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, com Matías Arezo. O atleta recebeu ótimo cruzamento de Pavón e, de cabeça, completou para as redes.

Já aos 22 da etapa final, Cristian Oliveira carregou na entrada da área, levou para a perna esquerda e mandou um lindo chute no ângulo esquerdo do goleiro Patricio Álvarez.