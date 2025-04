Ramón faz mudanças, e Corinthians terá time alternativo contra o América de Cali; veja escalações

O Corinthians está escalado para o confronto desta terça-feira contra o América de Cali, da Colômbia. O técnico Ramón Díaz promoveu muitas mudanças e optou por mandar a campo um time alternativo, com meio-campo e ataque bastante modificados.

A comissão técnica do Timão realizou, ao todo, seis mudanças em relação à equipe que saiu jogando contra o Vasco, no último sábado. No meio, Ryan entra na vaga de Raniele, enquanto Maycon ocupa o lugar de Carrillo e Bidon dá lugar a José Martínez. Já no ataque, Romero, Talles Magno e Héctor Hernandez substituem Yuri Alberto, Igor Coronado e Memphis.

O único setor que não passou por nenhuma modificação foi a defesa, que conta com André Ramalho e Félix Torres como dupla de zaga, Matheuzinho do lado direito e Bidu do lado esquerdo.

A escalação do Corinthians, assim, tem: Matheus Donelli, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

Serão baixas no Corinthians o atacante Memphis Depay (trauma no tornozelo direito), os meias Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo) e Rodrigo Garro (tendinopatia patelar do joelho direito), o goleiro Hugo Souza (lesão na coxa direita), e os defensores Gustavo Henrique (incômodo na coxa direita) e Angileri (lesão muscular na coxa esquerda).

Do outro lado, o América de Cali ganhou um desfalque "de última hora" para o embate contra o Corinthians. O atacante Rodrigo Holgado, lesionado, não fica à disposição. Dessa forma, o técnico Jorge da Silva escalou Luis Ramos como titular.

O América de Cali está escalado com: Jorge Soto; Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina e Marcos Mina; Balanta e Carrascal; Cristian Barrios, Quintero e Vergara; Luis Ramos.

América de Cali e Corinthians se enfrentam logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pelo Grupo C da Copa Sul-Americana.

O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela apitará o duelo, auxiliado pelos compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno. Juan Soto, também da Venezuela, comandará o VAR.