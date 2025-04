Matheus Martins destaca paciência e estratégia do Botafogo na vitória sobre o Carabobo pela Libertadores

Nesta terça-feira, o Botafogo sofreu muito para vencer o Carabobo-VEN por 2 a 0 e conquistou os primeiros pontos na tabela do grupo A da Libertadores. O Alvinegro vinha de derrota para o Universidad de Chile, em Santiago, na estreia e entrou em campo com a obrigação de vencer a equipe considerada mais fraca do grupo.

Foram quase noventa minutos com muitos gols perdidos e o Alvinegro contou com dois jogadores que saíram do banco de reservas no segundo tempo para espantar a zebra. Patrick de Paula abriu o placar aos 42 minutos cobrando uma falta da intermediária. Dez minutos depois, foi a vez de Matheus Martins fechar o placar, nos acréscimos.

"A gente estreou como a gente queria, que era com a vitória. A gente sempre quer vencer e sempre tá trabalhando pra conseguir os três pontos. E somos os atuais campeões e sabemos que todas as equipes que vierem enfrentar a gente aqui vão se fechar e jogar lá atrás. É preciso ter paciência com a bola e achar o primeiro gol. E quando achar o primeiro, vão sair todos", afirmou Matheus Martins ao sair do campo de jogo.

O Botafogo voltará a campo no próximo sábado para enfrentar o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.