Fluminense abre venda de ingressos para duelos contra Santos e Vitória; confira

O Fluminense divulgou, nesta terça-feira, a abertura da venda online de ingressos dos jogos contra Santos e Vitória, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus ingressos por meio do site fluminense.futebolcard.com.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionou na seguinte ordem: Prioridade 1 (08/04, às 12h), Prioridade 2 (08/04, às 18h), Prioridade 3 (09/04, às 10h) e Prioridade 4 (09/04, às 18h).

O confrontos, que ocorrerão no Maracanã, serão válidos pela terceira e pela quarta rodada do Brasileirão. O embate contra o Santos está marcado para o próximo domingo, às 18h30. Já o compromisso contra o Vitória ocorre no outro domingo (20/04), também às 18h30.

Confira o preço dos ingressos (apenas em setores destinados à torcida do Fluminense)

