'Desmoralizados': Alicia e Milly falam de brasileiros em derrota do Real

A Data Fifa pode ter afetado o desempenho de Vini Jr. e Rodrygo no Real Madrid na Liga dos Campeões? No UOL News, Milly Lacombe e Alicia Klein avaliaram o desempenho dos brasileiros comandados por Carlo Ancelotti na Liga dos Campeões.

Pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental, a equipe foi atropelada pelo Arsenal, em Londres. Os ingleses venceram por 3 a 0 e abriram boa vantagem.

Milly: Goleada da Argentina afetou a moral

Era inevitável que essa Data Fifa, do jeito que aconteceu, tomando um baile da Argentina não fosse afetar a moral desses caras [Vini Jr e Rodrygo]. [...] É claro que se afetaram, mas o fato é que o Real Madrid do Ancelotti não está bem. A gente está vendo um gigante titubeando.

Milly Lacombe

Alicia: Endrick se deu bem por não entrar

Hoje o Endrick se deu bem. Não tinha nada que ele podia fazer entrando no segundo tempo, ainda mais depois do 3 a 0. [...] É preciso valorizar o Arsenal. O melhor jogador em campo (dos dois times) foi o Courtois. Foi três, mas poderia ter sido mais. Dois golaços de falta e o terceiro é de um time que foi colocado na roda.

Alicia Klein

