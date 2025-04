COB e Governo do Distrito Federal anunciam Brasília como cidade-sede dos Jogos da Juventude 2025

Nesta terça-feira, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Governo do Distrito Federal anunciaram que a cidade de Brasília sediará os Jogos da Juventude 2025. A informação foi dada no Palácio dos Buritis, pela vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão, e pelo presidente do COB Marco La Porta. A expectativa é que aproximadamente 4.000 jovens participem das 20 modalidades entre os dias 10 e 25 de setembro.

"No esporte olímpico o sucesso normalmente se mede pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Só que o caminho até lá é longo, e começa justamente aqui, entre os jovens, na base da pirâmide. Tenho dito que antes de sermos uma potência olímpica precisamos nos transformar em uma Nação Esportiva. E nada melhor do que os Jogos da Juventude para exemplificarem isso. Serão mais de 2 milhões de jovens, de todos os estados do país, envolvidos nas seletivas para tentarem estar na fase nacional, em Brasília. Teremos aqui, em setembro, muitos futuros campeões, sem dúvida, mas no processo formamos outros milhões, impactados pelos valores do esporte e que propagarão, de alguma forma, a prática esportiva ao longo de suas vidas", disse Marco La Porta.

"Tivemos vários eventos aqui, dois Jebs (Jogos Escolares Brasileiros, 2022 e 2023) e um Jubs (Jogos Universitários Brasileiros 2024). Acredito que isso consagra o DF naquilo que ele é vocacionado para ser: a capital da República. Somos um pedacinho de cada um dos estados e precisamos realmente ser a casa de todos os brasileiros. É um orgulho muito grande estar recebendo novamente esse evento", afirmou Celina Leão.

"Brasília será palco do maior evento do esporte escolar do país. Esse acordo reforça o nosso compromisso com o esporte como ferramenta de transformação social. Vamos oferecer toda a estrutura necessária para receber os jovens atletas com excelência e fazer dos Jogos da Juventude um marco para a nossa cidade", completou Renato Junqueira, Secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

Além deles, Giullia Penalber, detentora do melhor desempenho olímpico da história do wrestling brasileiro, e a medalhista olímpica no revezamento 4x100m do atletismo, Rosângela Santos, também participaram da cerimônia de assinatura de atletas que disputaram os Jogos da Juventude.

"Você tem que passar por etapas até você chegar, de fato, nos Jogos da Juventude e isso é fundamental no desenvolvimento. Foram meus primeiros passos como atleta. Considero a base para eu ter me tornado uma atleta olímpica, uma medalhista olímpica, e isso foi apenas um ano depois de participar dos Jogos da Juventude. Eu precisei passar por esse nível de competição que, apesar de ser categoria de base, já é um nível muito forte. Espero que nos próximos anos a gente consiga implementar mais modalidades e desenvolver futuros ídolos no esporte", disse a medalhista de bronze em Pequim 2008.

Por fim, o presidente do COB aproveitou para anunciar o remo como a 20ª modalidade.

"Além de todo caráter de formação esportiva e educacional, os Jogos da Juventude são nosso evento conceito, no qual implementamos todas as nossas inovações. Este ano, por exemplo, teremos o remo virtual como nossa 20ª modalidade, mostrando nosso olhar para mundo dos esportes eletrônicos e nos aproximando ainda mais dos jovens. Nesse evento falamos de performance, de desenvolvimento, trazemos ativações dos nossos patrocinadores, mostramos nosso trabalho de inclusão dos valores olímpicos nas escolas, com o Transforma, e o que estamos fazendo no Canal Olímpico. É onde expomos todas as nossas iniciativas", finalizou La Porta.