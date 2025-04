Show do Arsenal ou 'selecionite'? Juca e Trajano reagem à derrota do Real

Méritos do Arsenal ou problemas com os craques do Real Madrid? No Cartão Vermelho, José Trajano e Juca Kfouri apontaram diferentes motivos para a derrota dos espanhóis diante dos ingleses no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Atuando em Londres, o Arsenal se impôs e venceu o Real Madrid por 3 a 0, abrindo boa vantagem na busca por um lugar nas semifinais.

Trajano: Arsenal massacrou o Real Madrid

Hoje foi uma exibição! E, outra coisa, a torcida do Arsenal não parou de cantar um segundo. Foi muito bonito. Para mim, é mais bonito ainda, mais interessante ainda, me deixa mais feliz ainda porque é aniversário do meu filho, que estava lá no Emirates.

Antes do jogo, eu disse: 'espero que o Arsenal te dê o melhor presente de aniversário de todos os tempos'. E aconteceu. O Arsenal massacrou o Real Madrid no Emirates. E podia ter sido mais.

José Trajano

Juca: Goleada da Argentina não foi digerida por Vini e Rodrygo

Estão os dois [Rodrygo e Vini Jr.] com 'selecionite', só pode ser isso. Até agora, a goleada da Argentina não foi digerida. Só pode ser isso. Só pode ser isso.

Juca Kfouri



