Com 11 vitórias, Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão 2024

Muito perto do título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi o melhor visitante desta edição da competição. Com 11 vitórias em 19 jogos, o fator visitante não foi problemas para o Fogão, que conquistou 38 pontos atuando longe de seus domínios, acumulando cerca de 66% de aproveitamento.

Além dos 11 triunfos, o Botafogo empatou cinco vezes e perdeu apenas três jogos. O segundo melhor visitante foi o Palmeiras, justamente o time que disputa o título do Brasileirão com o Fogão. O Verdão conquistou 35 pontos fora de casa, com dez vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

Nos 19 confrontos que disputou como visitante, o Botafogo marcou 28 gols e sofreu apenas 16, sendo o segundo melhor ataque e a melhor defesa atuando longe do estádio Nilton Santos.

Nesta quarta-feira, o Botafogo conquistou uma das vitórias mais importantes atuando fora de casa neste Brasileirão. O Glorioso bateu o Internacional por 1 a 0 no estádio Beira-Rio e precisa apenas de um empate na última rodada para se sagrar campeão brasileiro após 29 anos.

Na 38ª e última rodada do Brasileirão, o Botafogo receberá o São Paulo no Nilton Santos. O jogo está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília).