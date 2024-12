Manchester City bate Nottingham Forest pelo Inglês e volta a vencer após 7 jogos

Nesta quarta-feira, no Etihad Stadium, o Manchester City venceu o Nottingham Forest por 3 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Doku marcaram os gols que encerraram a sequência de sete jogos sem triunfos da equipe comandada por Pep Guardiola.

O jejum do City afetou todas as competições do time. No período foram seis derrotas (Tottenham - duas vezes -, Bournemouth, Sporting, Brighton e Liverpool) e um empate (Feyenoord). O último triunfo havia sido no dia 26 de outubro, diante do Southampton, pelo Campeonato Inglês.

Diante da vitória, o Manchester City subiu para a quarta colocação, com 26 pontos conquistados. Por sua vez, o Nottingham Forest permaneceu na sexta posição, com 22 pontos.

Pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City retorna aos gramados neste sábado, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Crystal Palace. A partida acontece no Selhurst Park. Já o Nottintgham Forest, no mesmo dia, às 14h30, visita o Manchester United no Old Trafford.

OS GOLS

O Manchester City inaugurou o marcador aos 7 minutos do primeiro tempo. Gundogan recebeu dentro da grande área, pela esquerda, e cruzou. De Bruyne apareceu para cabecear na segunda trave e Bernardo Silva desviou a bola para o fundo das redes.

Aos 30 minutos, ainda da primeira etapa, o Manchester City marcou o segundo. Jeremy Doku fez bela jogada individual e serviu Kevin De Bruyne, dentro da área. O belga, assim, livre de marcação, mandou um foguete no ângulo direito de Sels, goleiro da equipe visitante.

O terceiro gol do Manchester City saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Haaland lançou para Doku, que invadiu a área, limpou a marcação e bateu, de perna direita, no canto esquerdo de Sels.