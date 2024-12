Conheça Cauan de Almeida, novo técnico da Portuguesa

A Portuguesa fará em 2025 sua primeira temporada como SAF. Para o início desta nova era, o clube paulista escolheu o técnico Cauan de Almeida para comandar a equipe no próximo ano. Mas quem é o novo treinador da Lusa?

Carreira

Nascido em Betim, Minas Gerais, Cauan tem apenas 35 anos. Apesar da pouca idade, o técnico já passou por alguns clubes renomados do futebol brasileiro, como Vasco, Corinthians e Internacional, onde trabalhou nas comissões técnicas. Em 2024, ele dirigiu o América-MG.

Cauan iniciou a carreira como auxiliar técnico do time sub-17 do América-MG, em 2011. Depois, treinou o sub-17 do Betim, em 2012, e foi auxiliar do AMDH e do Serranense, em 2013 e 2014. No mesmo ano, foi assistente técnico do Infesta, modesto time de Portugal, onde permaneceu até 2016, quando retornou ao Serranense, novamente como auxiliar.

Na temporada seguinte, o treinador iniciou sua segunda passagem pelo América-MG, onde ficou até 2021. Entre o período, ele exerceu o cargo de auxiliar técnico da Seleção Brasileira sub-17, em 2019. Pelo Coelho, Cauan treinou o sub-17 e chegou a comandar a equipe principal em 13 jogos, na campanha de acesso do time mineiro à Série A, em 2020.

BEM-VINDO, PROFESSOR! ???? A Portuguesa SAF anuncia oficialmente Cauan de Almeida como novo treinador para a temporada 2025! Aos 35 anos, Cauan chega ao Canindé com a missão de liderar o futebol rubro-verde em uma nova etapa de sua história! Vamos juntos! ???? pic.twitter.com/z1WqV9XrAo ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) December 2, 2024

O primeiro grande desafio de sua carreira ocorreu em 2021, ano em que foi contratado pelo Vasco para ser assistente de Lisca. Após o treinador ser demitido do Cruzmaltino, em setembro, Cauan ficou sem clube até 2022, quando acertou com o Internacional.

Ele foi contratado pelo Colorado como auxiliar técnico permanente da equipe principal. Cauan treinou o Inter interinamente após a demissão de Alexander Medina, em abril de 2022, até a contratação de Mano Menezes, com quem trabalhou até julho de 2023.

Cauan, no entanto, seguiu sendo auxiliar técnico de Mano Menezes, mas não no time gaúcho. Naquela mesma temporada, o atual treinador da Lusa foi assistente do comandante no Corinthians, mas abandonou o cargo para assumir o comando do América-MG.

Em 2024, ele iniciou sua terceira passagem pelo time mineiro e seu primeiro trabalho definitivo como técnico de uma equipe principal. Ao todo, Cauan comandou o América-MG em 34 jogos, com 14 vitórias, 14 empates e seis derrotas, totalizando, aproximadamente, 55% de aproveitamento.

Estilo de jogo

Cauan afirmou ser um treinador que prioriza a agressividade em seu estilo de jogo, adotand0 práticas do futebol moderno. O treinador gosta de ter uma equipe que recupera a posse de bola no ataque, mas que também tenha um alto ritmo de jogo e boa verticalidade.

"Eu procuro fazer um jogo bem moderno, agressivo. O pilar básico do nosso modelo de jogo é a agressividade no bloco alto. Sempre nos trabalhos a gente prioriza muito isso, é a equipe que mais rouba bola no campo de ataque. São pilares que a gente acredita muito, assim como ofensivamente, ser uma equipe vertical, que trabalha bem a nível de posse de bola e ritmo de jogo de alto. Com tudo isso, a gente entende que estamos mais perto da vitória", disse Cauan, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no estádio do Pacaembu.

Pretensões no Campeonato Paulista

O primeiro desafio da Lusa na próxima temporada é o Campeonato Paulista, previsto para começar em janeiro. A Portuguesa está no Grupo B do Estadual, junto com Santos, Guarani e Bragantino.

Cauan avaliou a chave da Lusa e afirmou que deseja ter um desempenho competitivo ao longo do torneio. A estreia está prevista para o dia 15 de janeiro, contra o Palmeiras.

"Qualquer grupo que a Portuguesa caísse seria competitivo porque o Paulista já é, mas certamente é um grupo que será bastante competitivo até o final. São quatro equipes que têm condições de se classificar. O que a gente tem ressaltado dentro da Portuguesa é fazer um campeonato mais competitivo possível e, acima de tudo, mais seguro possível", pontuou.