Corinthians pode garantir vaga na Libertadores nesta rodada; veja como

O Corinthians encara o Bahia em duelo direto por uma vaga na Copa Libertadores de 2025, e pode carimbar o passaporte já nesta rodada. O Alvinegro, porém, vai precisar de uma "ajuda" do rival Palmeiras.

O que aconteceu

O Corinthians precisa vencer o Bahia e torcer para o Palmeiras bater o Cruzeiro. A combinação asseguraria pelo menos a oitava colocação ao Alvinegro e, consequentemente, uma vaga na próxima edição da competição continental.

A combinação deixaria o time de Ramón Díaz com 53 pontos, contra apenas 49 dos mineiros. Com apenas mais uma rodada a ser disputada, o Cruzeiro chegaria, no máximo, a 52 pontos, não ultrapassando os paulistas.

O Alvinegro recebe o Bahia nesta terça-feira (3), às 20h (de Brasília), mas terá que esperar um dia para saber se conseguiu a vaga na Libertadores. Isso porque o Palmeiras, que ainda briga pelo título do Brasileirão, só entra em campo na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília).

Além do Corinthians, Vitória, Grêmio e Vasco também lutam para estar na competição sul-americana em 2025. O Campeonato Brasileiro classifica os seis primeiros, mas a edição deste ano contará com um G8, já que Botafogo (campeão da Libertadores 2024) e Flamengo (campeão da Copa do Brasil) garantiram vaga por outros torneios e estão nas primeiras colocações do Brasileirão.

Veja como está a tabela do Brasileirão: