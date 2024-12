Ferreira celebra título do São Paulo na Copa do Brasil sub-20 e destaca apoio da torcida para virada

Autor do gol da virada do São Paulo, por 3 a 2, na final da Copa do Brasil sub-20, o atacante Ferreira não escondeu a emoção e felicidade ao conquistar o título no Morumbis, na noita desta segunda-feira, contra o Palmeiras. O camisa 11 também destacou o apoio da torcida, que empurrou o time após sair perdendo por 2 a 0, e a resiliência da equipe depois do vice no Campeonato Paulista da categoria, para o Novorizontino.

"É uma emoção muito grande, ainda mais com essa torcida maravilhosa. Se não fosse a torcida, não teríamos virado o placar. Quero agradecer também a essa equipe maravilhosa, porque estamos trabalhando toda semana, sem abaixar a cabeça. Perdemos no Paulista, mas conseguimos vencer na Copa do Brasil", afirmou o atacante do São Paulo.

Campeões da Copa do Brasil Sub-20 ?#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri e Miguel Schincariol / São Paulo FC pic.twitter.com/COqQwwi1Vf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 3, 2024

Um dos destaques do sub-20 Tricolor, Ferreira revelou a conversa que o técnico Allan Barcellos teve com as Crias de Cotia para que a equipe virasse o jogo, indo para o intervalo com 2 a 1 para o Palmeiras.

"O Allan sempre fala para a gente nunca parar, nosso time vai até o final mesmo se estiver 2 a 0 ou 2 a 1. Vamos até o final e vamos virar o placar", disse o jogador de 18 anos, que jogou pela primeira vez no Morumbis. "É um sentimento muito grande com essa torcida maravilhosa, me apoiando e gritando meu nome no final", completou Ferreira.

Este é o quarto título de Copa do Brasil sub-20 na história do São Paulo, que levantou a taça em 2015, 2016 e 2018.