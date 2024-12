Vitória bate Fortaleza com dois de novo artilheiro e espanta rebaixamento

O Vitória aproveitou dois erros defensivos do Fortaleza e venceu por 2 a 0 o jogo deste domingo (1), no Barradão, no fechamento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alerrandro foi o responsável pelos dois gols do Vitória, aos 9' e 37' do primeiro tempo, o segundo deles aproveitando uma 'canelada' de João Ricardo após a bola pegar no morrinho artilheiro em recuo de Titi. Edu chegou a ampliar para o Vitória aos 32' da etapa final, mas o gol foi anulado pelo VAR.

O camisa 9 assumiu a artilharia do Brasileirão ao lado de Yuri Alberto, do Corinthians, com 13 gols. Ambos marcaram duas vezes nesta 36ª rodada e deixaram Estêvão, do Palmeiras, que tem 12, para trás.

O Vitória assume o décimo lugar da tabela, vai a 45 pontos e abre sete em relação ao Z-4, deixando qualquer possibilidade de rebaixamento para trás. O Leão agora briga por Sul-Americana e sonha até mesmo com vaga na Libertadores, apesar de improvável.

Já o Fortaleza termina a rodada na quinta posição, estaciona nos 65 pontos e não tem mais chance de título, uma vez que fica a oito pontos de distância para o líder Botafogo com apenas mais dois jogos pela frente. Ao menos, a equipe de Vojvoda já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores neste sábado (30) após o título do time carioca.

A má notícia pelo lado do Vitória fica por conta de Matheuzinho, que deixou o jogo machucado nos primeiros minutos. Ele sentiu uma lesão no tornozelo, saiu de campo chorando e foi levado ao hospital ainda durante a partida para fazer exames.

Os dois times voltam a campo já na próxima quarta-feira (4) para jogos da penúltima rodada do Brasileirão. O Vitória recebe o Grêmio no Barradão, às 20h (de Brasília), enquanto o Fortaleza visita o lanterna e já rebaixado Atlético-GO no Antônio Accioly, às 21h30.

Como foi o jogo

Empurrado pela torcida que lotou mais uma vez o Barradão (29.090 torcedores), o Vitória começou melhor e aproveitou dois erros do Fortaleza para construir boa vantagem ainda na etapa inicial. Aos 9', o Tricolor saiu jogando errado e os anfitriões responderam com bola na esquerda, cruzamento rasteiro de Mosquito e finalização de Alerrandro para o gol livre. O Leão da Barra seguiu superior e, aos 37', viu o 'morrinho artilheiro' atrapalhar o domínio de João Ricardo após recuo de Titi e Alerrandro, mais uma vez, aproveitar.

O Fortaleza voltou melhor do intervalo e chegou a controlar a posse em boa parte do segundo tempo. Faltou, porém, criatividade e eficiência aos visitantes, que não conseguiram levar perigo ao gol de Lucas Arcanjo e quase viram o Vitória ampliar, primeiro com gol de Edu anulado pelo VAR e depois com cabeceio de Wagner Leonardo para o chão defendido de forma espetacular por João Ricardo.

Gols e lances importantes

Saída precoce. Matheuzinho levou a pior em dividida no meio e machucou o tornozelo. Ele deixou o campo chorando, de maca, logo aos 4min de partida.

1 x 0 (Alerrandro). Saída errada do Fortaleza. Lucas Esteves serviu Mosquito, que cruzou rasteiro na área. Janderson fez o corta-luz e a bola ficou limpa para Alerrandro, que só precisou empurrar para o fundo das redes, aos 9min.

2 x 0 (Alerrandro). Mais um presente do Fortaleza. João Ricardo recebeu recuo do zagueiro Titi, mas viu a bola desviar no morrinho na linha da pequena área e subir. Ele tentou dominar a bola mesmo assim, mas deu de canela. A bola se ofereceu para Alerrandro, sozinho, completar para as redes, aos 37'.

Gol anulado. Bate-rebate na área do Fortaleza. Depois de três tentativas, Edu conseguiu cabecear para o fundo das redes, aos 32'. O VAR, porém, anulou o gol, entendendo que William Oliveira, impedido, atrapalhou Kuscevic no início da jogada.

João Ricardo! Em cobrança de escanteio, Wagner Leonardo cabeceou para o chão e João Ricardo fez uma defesaça espetacular aos 36'.

Lucas Arcanjo! Pikachu recebeu passe e ficou cara a cara com o goleiro do Vitória. O atacante do Leão do Pici finalizou e Arcanjo defendeu com a perna, aos 40'.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 0 Fortaleza

Data: 1º de dezembro de 2024 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-FIFA)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (GO-FIFA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Daiane Muniz (SP-FIFA)

Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Gustavo Mosquito, Lucas Esteves, Zé Hugo (Vitória); Titi, Marinho, Emmanuel Martínez (Fortaleza)

Gols: Alerrandro, aos 9' e 37' do primeiro tempo

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Edu, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller (Zé Hugo), William Oliveira e Matheusinho (Gustavo Mosquito) (Filipe Machado); Janderson (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan (Moisés); Rossetto, Hércules (Calebe) e Pochettino (Emmanuel Martínez); Marinho, Breno Lopes (Pikachu) e Lucero (Kervin Andrade). Técnico: Juan Pablo Vojvoda