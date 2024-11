Já teve até 'discussão' com Moraes: para qual time torcem ministros do STF

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes fez a sua contribuição para a vaquinha criada pela torcida Gaviões da Fiel para quitar a dívida da Neo Química Arena e mostrou, mais uma vez, a sua paixão pelo Corinthians.

Quando o assunto é futebol, porém, o mais alto tribunal do país tem um panorama equilibrado entre os times. Veja abaixo para quais equipes torcem os ministros.

Times dos ministros do STF

Alexandre de Moraes - Corinthians

André Mendonça - Santos

Cármen Lucia - Sem time declarado

Cristiano Zanin - São Paulo

Dias Toffoli - Palmeiras

Edson Fachin - Coritiba

Flávio Dino - Botafogo

Gilmar Mendes - Santos

Luís Roberto Barroso - Flamengo

Luiz Fux - Fluminense

Nunes Marques - Flamengo

O lado torcedor no tribunal

Apenas um integrante da "escalação" do STF não tem time declarado. Carmen Lúcia é a única entre os 11 ministros que não divulgou um clube do coração.

Os quatro grandes clubes de São Paulo estão representados com torcedores no STF. Do quarteto do Rio de Janeiro, apenas o Vasco não é citado.

Flamengo e Santos são os que lideram a lista, cada um com dois ministros como torcedores. O Coritiba é o time que foge do eixo Rio-SP.

Brincadeira entre ministros no julgamento

Em outubro deste ano, uma provocação sadia aconteceu entre os ministros quando o assunto futebol veio à tona. Torcedor do Santos, Gilmar recebeu uma resposta do colega ministro Alexandre de Moraes.

Gilmar: "Me mandaram na internet uma mensagem que aparentemente teria sido escrita pelo Dr. Drauzio Varella. Ele dizia, e isso se aplica a outros clubes: 'Se você é corintiano e quer ver títulos, não perca tempo: seja mesário voluntário do TSE'.

Flávio Dino: "Entendi algo de pessoal..."

Alexandre de Moraes: "Vindo do ministro Gilmar Mendes, cujo time está em terceiro na segunda divisão, óbvio que é uma fake news".

Gilmar: "Por isso que eu disse que se aplicava a vários clubes".

Moraes já provocou Palmeiras

Provocações futebolísticas não são novidade no STF. O próprio ministro Alexandre de Moraes já cutucou o palmeirense Dias Toffoli, em 2023.

Moraes relembrou a parceria entre Corinthians e MSI, que teve o magnata russo, Boris Berezovsky, investigado por lavagem de dinheiro.

"Depois daquele trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli", disse ele na ocasião.