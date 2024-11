Luisa Stefani opera joelho e planeja retorno na Austrália

Luisa Stefani operou o joelho direito nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, para retirar um cisto que vinha causando desconforto nos últimos meses. A paulista de 28 anos, atual número 28 do mundo no ranking de duplas, já deve começar o processo de fisioterapia nesta sexta-feira, nas instalações do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), informou a assessoria de imprensa da atleta.

"Essa última temporada foi muito desafiadora para mim. O meu joelho direito me causou desconfortos em muitos momentos, o que refletiu diretamente na minha performance e no meu estado emocional. Por isso, em conjunto com minha equipe médica, optei por fazer um pequeno procedimento para a remoção de um cisto agora no final da temporada", diz Stefani no texto enviado por email.

O joelho direito é o mesmo que tirou Stefani do circuito por um ano. Em setembro de 2021, nas semifinais do US Open, ela sofreu um rompimento do ligamento anterior cruzado e precisou sair da quadra em uma cadeira de rodas. Ela só voltou a competir em setembro de 2022.

"O procedimento foi um sucesso, com perspectiva rápida de volta às quadras. A recuperação já começou com foco total na fisioterapia e nas próximas semanas já começarei a treinar com mais intensidade de olho na gira da Austrália. Agradeço em especial a minha equipe médica, ao COB e ao meu time pelos cuidados, disposição, e apoio incondicional nessa recuperação. Estou feliz e animada para os próximos desafios. Seguimos!", também diz a tenista no comunicado.

A ideia é retornar ao circuito em janeiro, a tempo de disputar o Australian Open.