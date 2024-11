Copinha feminina começa nesta quinta-feira; saiba como ter acesso aos ingressos gratuitos

A 2ª edição da Copinha feminina terá início nesta quinta-feira na cidade de São Paulo. Com 20 times na disputa, a final está marcada para dia 15 de novembro.

Em relação à edição de estreia, em 2023, cinco novas equipes farão parte do torneio neste ano: Palmeiras, Centro Olímpico, Sport, RB Bragantino e Vila Nova. Os times serão divididos em cinco grupos de quatro integrantes cada.

Com jogos em turno único, os líderes de cada chave, junto com os três melhores segundos colocados, avançam para as quarta de final, com jogos únicos até a decisão.

As cinco sedes já foram decididas: Ibrachina Arena, Estádio Nicolau Alayon, Canindé, Estádio Conde Rodolfo Crespi e Ceret. O Flamengo foi o campeão da primeira edição da disputa.

As entradas serão gratuitas através do aplicativo BIP FUT. Para ter acesso aos ingressos, é necessário realizar o cadastro no app, disponível para Android e IOS, inserindo a biometria facial.

Veja como ficaram os grupos da Copinha feminina 2024:

Grupo A - Canindé



Corinthians, Centro Olímpico, Cruzeiro e Fortaleza

Grupo B - Estádio Nicolau Alayon



Santos, Fluminense, América-MG e Sport

Grupo C - Estádio Conde Rodolfo Crespi



Palmeiras, Flamengo, Minas Brasília e Botafogo-PB

Grupo D - Ibrachina Arena



Ferroviária, Botafogo, Grêmio e Vitória

Grupo E - Ceret



São Paulo, RB Bragantino, Vila Nova e Internacional