100% na Champions League, Liverpool tem o melhor aproveitamento entre os times das top 5 ligas da Europa

Entre as melhores equipes da temporada até o momento, o Liverpool tem se colocado como candidato a títulos em 2024/2025. E os números não dizem o contrário.

Com 100% de aproveitamento nos cincos jogos que fez na Liga dos Campeões, o Liverpool lidera a chave geral, com 15 pontos. Na temporada, são 19 partidas, 17 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Isso faz com que os Reds tenham um aproveitamento de 91%, maior do que qualquer time das top 5 ligas europeias. Os dados são do Sofascore.

Liverpool de Arne Slot na temporada 24/25: ? 1º na Champions League

? 1º na Premier League

? 1º entre todos das TOP 5 ligas europeias ?? pic.twitter.com/nwofBQmutc ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 27, 2024

Atrás da equipe comandada por Arne Slot, vem Bayer de Munique e Barcelona, igualados com 81% de aproveitamento.

No Campeonato Inglês, onde o Liverpool também lidera, com oito pontos de vantagem, o aproveitamento cai para 86%. No entanto, a distância para os rivais também é maior, com o Manchester City tendo 63% e o Chelsea tendo 61%.

Os Reds tentarão manter seu início forte de temporada em sua próxima partida pela Premier League. No sábado, o confronto será contra o vice-líder Manchester City, podendo aumentar ainda mais a distância na ponta.

Já pela Champions League, o clube volta a campo no dia 10 de dezembro, contra o Girona, podendo já se garantir nas oitavas de final da competição.