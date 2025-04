Garro detalha como quase deixou Corinthians logo após ser contratado

O meio-campista Rodrigo Garro, do Corinthians, revelou em entrevista ao podcast PodPah que esteve perto de não estrear pelo clube, mesmo após ter sido contratado no início de 2024.

O que aconteceu



Na época, Corinthians e Talleres, da Argentina, divergiram sobre os valores da negociação. O clube argentino alegava que ainda restavam R$ 3,3 milhões (equivalentes a 670 mil dólares) referentes à primeira parcela da venda do jogador. A informação foi confirmada pelo presidente do Talleres, Andrés Fassi, ao UOL.



O Corinthians, por sua vez, discordou da cobrança e criticou a postura dos argentinos. Diante do impasse, o clube paulista acionou a FIFA e registrou um Pedido de Intervenção para a Liberação de Transferência.



"Eu estava puto, havia um problema entre o Corinthians e o Talleres e eu não conseguia jogar. Já chegou (a liberação)? Não chegou. Aí dividia o time (no treinamento) e eu não estava em nenhum time."

Rodrigo Garro em entrevista ao PodPah.

O meio-campista corintiano destacou a importância de Fabinho Soldado, diretor-executivo do clube, para sua permanência no Corinthians. Além disso, o goleiro Cássio também teve papel fundamental, conversando com Garro sobre a situação e oferecendo apoio durante o processo.