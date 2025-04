CBF define Neo Química Arena como palco para Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias em junho

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo (SP), foi escolhida como palco para a partida da Seleção Brasileira diante do Paraguai, no dia 10 de junho, às 21h45 (de Brasília). O compromisso será válido pela 16ª rodada as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Definimos há pouco o jogo do Brasil contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O centro de treinamento do Corinthians servirá também como base da preparação da Seleção neste período. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador", anunciou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Deste modo, será a segunda vez que a Neo Química Arena, localizada no bairro de Itaquera, abrigará o confronto entre as duas seleções pelas Eliminatórias. Em março de 2017, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2018 ao derrotar os paraguaios por 3 a 0 no estádio do Corinthians. Os gols brasileiros foram marcados por Coutinho, Neymar e Marcelo.

"Nós agradecemos bastante ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, por nos receber. Agora, convidamos todos os torcedores paulistas e de toda parte do Brasil para nos apoiar nesse grande jogo contra o Paraguai", acrescentou Ednaldo.

? CASA DO POVO O Timão volta para casa em mais uma partida do Brasileirão! ? Fernando Bueno / Corinthians#SCCPxFLU#VaiCorinthians pic.twitter.com/2GgzJKAhwS ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) April 16, 2025

O Brasil disputou sua última partida na Neo Química Arena em novembro de 2021. Naquele confronto, a Amarelinha venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá, garantindo a classificação para a Copa do Mundo de 2022. O estádio também foi o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, quando a Seleção superou a Croácia por 3 a 1 - Neymar (duas vezes) e Oscar cravaram na ocasião.

Antes, porém, o Brasil enfrentará o Equador, no dia 5 de junho, em Quito (Equador), pela 15ª rodada das Eliminatórias.

Atualmente, a Seleção ocupa o quarto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos. Apesar de estar na zona de classificação à Copa, a equipe pentacampeã mundial passa por um momento turbulento fora dos gramados e ainda está sem treinador. Isso porque Dorival Junior foi demitido do cargo após sofrer uma dura goleada de 4 a 1 contra a Argentina, em Buenos Aires.