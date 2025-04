CBF define São Paulo como sede de Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias

A CBF definiu a cidade de São Paulo como sede do duelo entre Brasil e Paraguai, válido pelas Eliminatórias para a Copa de 2026, que ocorre em junho. O palco da partida será a Neo Química Arena.

O duelo em Itaquera está marcado para o dia 10 de junho, uma terça-feira. A bola vai rolar a partir das 21h45 (de Brasília).

O estádio corintiano vai sediar pela 2ª vez um Brasil x Paraguai. Em março de 2017, a seleção pentacampeã carimbou sua vaga na Copa do Mundo da Rússia ao derrotar os adversários por 3 a 0 — na ocasião, Coutinho, Neymar e Marcelo marcaram.

O outro jogo brasileiro desta etapa da Data Fifa, marcado para o dia 5 de junho, ocorrerá em Quito. O adversário desta vez será o Equador, que é o atual vice-líder da tabela.