Flamengo punir Bruno Henrique sem condenação seria temerário, diz advogada

O Flamengo assumiria um risco desnecessário se punisse Bruno Henrique antes de o atacante ser julgado por um suposto envolvimento em um esquema de apostas esportivas, afirmou a especialista em direito desportivo Fernanda Soares no UOL News, do Canal UOL.

A advogada ressaltou que o clube precisa agir com cautela neste momento, e apontou que o clube está amparado pela lei, caso o atleta seja penalizado por um longo período.

O Flamengo também precisa agir com cautela. Nada está provado. O Bruno Henrique não foi condenado. Se ele for condenado e for apenado com uma suspensão que exceda 90 dias, o contrato de trabalho dele pode ser suspenso. Então, o Flamengo tem essa forma de se proteger, especialmente do ponto de vista financeiro.

No momento, não há uma condenação que permita ao Flamengo fazer uma rescisão ou tomar uma atitude mais forte em relação ao jogador. Seria um pouco temerário o Flamengo tomar uma decisão como essa sem que haja uma condenação, sem que o atacante tenha uma oportunidade de se defender.

Fernanda Soares, especialista em direito desportivo

