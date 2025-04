Palmeiras sofre, mas arranca empate do Cuiabá pelo Brasileirão sub-20

Em confronto pela sexta rodada do Brasileirão sub-20, o Palmeiras empatou com o Cuiabá por 2 a 2, no CT Manoel Dresch. Os gols do Verdão foram marcados por Larson e Juan Francisco, enquanto Gabriel Mineiro e David anotaram para o Dourado.

Com o empate, o Alviverde alcança os 11 pontos e fica na terceira posição. Já a equipe do Mato Grosso sobe para a 11ª posição, com oito pontos.

O Palmeiras terá um clássico contra o Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Derby acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Pelo mesmo torneio, o Cuiabá visita o Atlético-GO no Antônio Accioly, na próxima quarta-feira, às 15h.

Os gols do jogo

O Cuiabá abriu o placar aos sete minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, Jadson dominou na frente da área e rolou para Gabriel Mineiro, que chegava livre pela esquerda. Ele bateu no ângulo esquerdo do goleiro Aranha e colocou o Cuiabá em vantagem no confronto.

Nove minutos depois, Gabriel Mineiro conseguiu uma bela jogada na ponta esquerda e, ao entrar na área, teve a finalização travada. A bola sobrou na marca do pênalti para Jadson, que só empurrou para ampliar.

Aos 34 minutos da etapa complementar, o Palmeiras diminuiu o placar. Em cobrança de pênalti, Larson bateu no alto, sem chances para o goleiro Pedro Melo. Quatro minutos depois, o Verdão conseguiu o empate.

Gilberto cruzou pelo lado direito, a bola chegou em Juan Francisco, que desviou, de cabeça, na pequena área para garantir um ponto para o Palmeiras.