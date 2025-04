Jornal: CBF envia agente a Madri para convencer Ancelotti a assumir seleção

Imagem: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

O jornal Marca, da Espanha, afirmou que CBF enviou o agente Diego Fernandes a Madri para convencer Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, a assumir a seleção brasileira.

O que aconteceu

Diego Fernandes esteve no Santiago Bernabéu hoje. Ele assistiu à eliminação do Real Madrid para o Arsenal na Champions em um dos camarotes do estádio. O agente não é membro da CBF, mas teria sido contatado pela entidade.

As conversas acontecem de forma discreta, segundo o jornal. A ideia da CBF é contar com o treinador italiano antes da próxima Data Fifa, em junho.

Ancelotti vive instabilidade no Real Madrid. O treinador viu seu time seu eliminado na Champions, mas briga pelo título espanho e jogará a final da Copa do Rei, além do Super Mundial de Clubes.

A eliminação na Champions fez o italiano ser perguntado sobre o seu futuro. Ele afirmou que não quer saber.

Não sei o que vai acontecer com o meu futuro e nem quero saber. Carlo Ancelotti, à Movistar

Ancelotti já foi o alvo mais forte da seleção. Após a Copa do Mundo de 2022, Tite deixou o cargo, e o italiano foi procurado. As negociações não se concretizaram e ele seguiu no Real Madrid.

Jorge Jesus é o favorito

O UOL apurou que Jorge Jesus é o favorito da CBF neste momento para assumir a seleção. O português está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas deu sinal positivo para comandar a seleção canarinho.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, quer anunciar o novo técnico antes da próxima Data Fifa. A demissão de Dorival Júnior foi anunciada após a derrota por 4 a 1 para a Argentina.