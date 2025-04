Martinelli celebra classificação do Arsenal na Liga dos Campeões: "É um sonho estar vivendo isso"

Depois de 16 anos, o Arsenal está de volta às semifinais da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, os ingleses venceram o Real Madrid por 2 a 1 no Estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Autor do segundo gol da partida, Gabriel Martinelli comemorou a classificação.

"É um sonho estar vivendo isso, fazer um gol aqui no Bernabéu. O Henry fez o gol na época dele e hoje eu e o Saka conseguimos fazer os gols aqui também. Então, muito feliz. A gente veio aqui só com uma mentalidade, não viemos para segurar o jogo. A gente teve que manter a calma em alguns momentos por conta da pressão, de como o time deles joga, para tentar acalmar um pouco. Mas, na nossa mente, a gente queria ganhar e conseguimos atingir nosso objetivo", comentou Martinelli à TNT Sports.

"Não deixamos nada desta 'remontada' ou qualquer coisa desse tipo interferindo na nossa preparação. A gente veio com a cabeça tranquila, pé no chão. A gente sabe da qualidade que nosso time tem e conseguimos sair com um resultado positivo, mesmo tendo ganho o primeiro jogo por 3 a 0 também", completou.

A equipe comandada por Mikel Arteta enfrentará o Paris Saint-Germain nas semifinais. Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 8-9 e 15-16 de abril. O atacante brasileiro projetou o próximo duelo.

"É um sonho de todos os meninos que gostam de futebol jogar em um time das grandes ligas. A gente acabou de ganhar do Real em umas quartas. É muito orgulhoso aproveitar agora essa noite, ver se meus amigos conseguem ir ao hotel para aproveitar um pouco, comemorar. Mas a gente já sabe que vai ter uma semifinal muito disputada, com um time muito bom também. Então, vamos tentar nos preparar da melhor maneira possível para tentar sair vencedor desse duelo também", finalizou.